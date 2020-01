GIOIOSA JONICA Domenica 5 gennaio presentazione del libro “Nello spazio e nel tempo” di Maria Rosa Fuda

L’esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, sempre e comunque. Non amare, né odiare la tua vita: ma il tempo che vivi, vivilo bene, lascia al cielo decidere quanto sia breve o lungo. (John Milton – Scrittore e poeta inglese 9 dicembre 1608 – 8 novembre 1674).

Spazio e tempo. Un binomio. Un vortice indissolubile dal quale l’uomo non può fare a meno di sottrarsi. Cosi, attraverso 10 racconti, la scrittrice Maria Rosa Fuda, con il suo nuovo libro, “Nello spazio e nel tempo” edito da PAV, per la collana Tante storie, ci fa immergere nello spazio e nel tempo di fatti, eventi, personaggi e storie che inebriano per coinvolgimento e ci fanno inebriare per la scioltezza del linguaggio con il quale ci trasferisce luoghi ed epoche.

Il nuovo romanzo della scrittrice Maria Rosa Fuda, apprezzata docente di Gioiosa Jonica, sarà presentato domenica 5 gennaio alle ore 16,30, presso il Salone delle adunanze di Palazzo Amaduri di Gioiosa Jonica.

L’incontro culturale è organizzato dal Club per l’UNESCO in collaborazione con la Pro Loco e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gioiosa Jonica.

A colloquiare con l’autrice il giornalista Pasquale Muià, il presidente Nicodemo Vitetta e un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.

Maria Rosa Fuda fin dalla giovanissima età è appassionata di Storia e Letteratura. Insegnante di scuola di 1° grado è sposata e ha due figli. Con questo suo lavoro porta avanti una carriera letteraria che con le precedenti pubblicazioni ha sempre avuto grande successo di pubblico ad ogni presentazione, e ottimo seguito di lettori nel tempo. Il suo sguardo verso la storia risulta attento e meticoloso. Ha già pubblicato All’ombra del carrubo (Corab 2007); L’aurora di Locri ( Corab 2011). Assieme al figlio Steve ha dato alle stampe, nel 2019 per l’editore Laruffa “La principessa Fiorella e altre fiabe”.

