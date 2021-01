La vita di Giorgio Armani sembra uscita dalle pagine di un romanzo: nato in una famiglia modesta, prima di disegnare abiti si era iscritto alla facoltà di Medicina e ha lavorato come vetrinista alla Rinascente. La serie Made In Italy, in onda ogni mercoledì su Canale 5, ripercorre la sua rivoluzione stilistica: nella fiction viene interpretato da Raoul Bova.