Giorgio Gori: “Assembramenti da irresponsabili, non c’è Real Madrid che tenga”

Ieri sera fuori dallo stadio di Bergamo per la partita di Atalanta e Real Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League, si sono radunati un centinaio di tifosi senza mascherina e senza mantenere il distanziamento sociale. “Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da irresponsabili. Non c’è Real Madrid che tenga”, ha commentato oggi a Fanpage.it il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.