Le pietre d’inciampo (Stolpersteine) sono nate nel 1992 per ricordare le vittime dell’Olocausto; a Napoli sono in piazza Bovio, per ricordare 9 membri della comunità ebraica deportati ad Auschwitz. Consistono in una piastra di ottone incisa delle dimensioni di un sampietrino che viene installata nella pavimentazione davanti all’ultima residenza della vittima.