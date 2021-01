Carlotta chiama C’è posta per te per recuperare il rapporto con il padre Giovanni che non vede da 9 anni. La donna sostiene che il padre si sia allontanato dopo avere conosciuto Cinzia, sua nuova compagna. In studio la donna attacca la figlia del compagno, accusandola di avere ripetutamente parlato male di lei e del padre. Ma alla fine i due decidono di aprire la busta.