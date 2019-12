GIOVENTÙ NAZIONALE Nasce il circolo di Siderno. Il segretario è Rocco Cremona

GIOVENTÙ NAZIONALE Nasce il circolo di Siderno. Il segretario è Rocco Cremona

Lente Locale

R. & P.

Continua la crescita esponenziale sul territorio della Locride da parte della compagine giovanile del partito di Fratelli d’Italia, guidato dall’On. Giorgia Meloni. In un percorso condiviso e di allargamento alle giovani eccellenze del territorio, nasce a Siderno il circolo di Gioventù Nazionale, guidato dal segretario Rocco Cremona. Numerosi gli interventi da parte dei partecipanti all’incontro inaugurale, incentrati in modo particolare sulle criticità del territorio, sulle possibilità di sviluppo e sulla necessità di un percorso di formazione continua che dia la possibilità ai giovani militanti di crescere dal punto di vista culturale e amministrativo. Oltre ad una cospicua partecipazione di dirigenti di Fratelli d’Italia, l’incontro è stato qualificato dagli interventi di Angelo Costantino – Presidente Provinciale Gioventù Nazionale, Giovanni Puro – Responsabile regionale istruzione e formazione Gioventù Nazionale, Marco Cutrona – Coordinatore Jonico Azione Studentesca, Matteo Bruzzese – Segretario cittadino Gioventù Nazionale Locri, Gianlugi Varacalli – Segretario cittadino Gioventù Nazionale Ardore. A conclusione dei lavori, il Presidente Provinciale Angelo Costantino ha sottolineato l’importanza di questi momenti di condivisione e di crescita, che stanno portando Gioventù Nazionale Reggio Calabria ad essere un punto di riferimento nazionale per la compagine giovanile del partito. Numerosi sono stati gli attestati di stima e gli auguri al giovane segretario Rocco Cremona, che sin da subito si è dichiarato disponibile ad avviare collaborazioni sinergiche con le altre realtà giovanili di partito esistenti sul territorio, in modo da promuovere sempre di più i valori, l’unità e la coerenza che contraddistinguono Fratelli d’Italia.

GIOVENTÙ NAZIONALE Nasce il circolo di Siderno. Il segretario è Rocco Cremona

Lente Locale