Giuseppe Guarino, in soccorso ai bisognosi dall’età di nove anni: per lui l’onore al merito

Oggi a Mantova Giuseppe Guarino è stato insignito con onorificenza dal Prefetto di Mantova Carolina Bellantoni e dal Sindaco di Viadana Alessandro Cavallari, a Ufficiale al merito della Repubblica Italiana a firma del Presidente della Repubblica e del Presidente Consiglio dei Ministri. Originario della lontana Calabria, ma residente da circa 20 anni a Viadana, è Presidente dell’Arces di Viadana, prestando assistenza instancabilmente alle famiglie in condizioni di povertà e di soccorso in emergenze locali e nazionali; lavora inoltre presso l’Istituto Sanfelice di Viadana, in qualità di assistente Tecnico area chimica/fisica dove ha visto crescere numerosi giovani. Dopo la cerimonia ufficiale introdotta dal Prefetto e dall’Inno di Mameli, dal canto suo il neo Ufficiale ha ringraziato doverosamente gli intervenuti: dal Prefetto al Presidente della Repubblica e quello del Consiglio, al Sindaco di Viadana e di Isola di Capo Rizzuto, al Provveditore agli Studi di Mantova, i Dirigenti scolastici Mariateresa Barzoni, Alessandro Cau e il Dirigente Amministrativo Elisabetta Desinopoli, tutte le autorità civili e militari presenti, i colleghi dell’Istituto Ettore Sanfelice di Viadana, i volontari di Arces Viadana e la famiglia che lo sostiene da sempre. Con commozione ha detto: “Le cose si devono fare non perché qualcuno ci dica grazie, ma si devono fare per sé stessi e per la propria dignità, solo così possiamo guardare con onestà gli occhi dei nostri figli”.

