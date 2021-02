Glenn Roeder morto a 65 anni a causa di un tumore al cervello

Il calcio inglese è in lutto per la morte di Glenn Roeder, deceduto a 65 anni a causa di un tumore al cervello. Prima calciatore e poi allenatore: ha dedicato una vinta intera al calcio. Nel ruolo di difensore ha disputato 500 partite indossando le maglie di Leyton Orient, QPR, Newcastle e Watford. Con Hammers, Newcastle e Norwich City le esperienze più significative in panchina oltre far parte dello staff di Glenn Hoddle quando era ct dell’Inghilterra.