“Tanti auguri al mio amore, la mia compagna, la mia migliore amica”, scrive Barack Obama su Instagram per augurare buon compleanno alla moglie Michelle. Non è la prima volta che gli Obama si scambiano teneri messaggi di amore via social. L’ex presidente ci tiene a farlo ad ogni anniversario, approfittandone per condividere con il mondo dolci parole d’amore per lei.