Gli Eterni: 10 anni di Pornhub gratis a Kumail Nanjiani

Una delle star de Gli Eterni, Kumail Nanjiani, ha ricevuto un abbonamento gratuito a Pornhub della durata di dieci anni grazie alle immagini del suo fisico scultorio (risultato di un duro allenamento in vista delle riprese del film Marvel) che in breve tempo sono diventate virali sul web.

L’eccezionale forma fisica dell’attore pakistano ha lasciato letteralmente a bocca aperta il popolo della rete: Nanjiani non era certamente noto per il suo corpo, ma principalmente per le sue capacità di attore comico in film e serie tv quali Silicon Valley, The Big Sick e Stuber. In seguito alla diffusione delle immagini attraverso il suo account Instagram, che testimoniavano i risultati raggiunti dall’attore per prepararsi al meglio alla produzione de Gli Eterni, lo stesso ha scoperto che quelle foto sono state utilizzate da Pornhub in una delle sezioni del noto sito a luci rosse, diventando così virali.

Adesso, ospite dello show di Conan O’Brien, è stato lo stesso Kumail a rivelare che il più grande sito di porno free al mondo gli ha regalato un abbonamento gratuito della durata di ben dieci anni: “Mi hanno regalato questo abbonamento gratuito per dieci anni a Pornhub Premium”, ha spiegato divertito l’attore. “Le persone continuano a chiedermi: ‘Perché hai bisogno di pagare per il porno?’, ma vi assicuro che non lo faccio. Non lavoro per Pornhub. Non mi hanno mai pagato per tutto questo, eppure mi hanno dato l’accesso ad un nuovo mondo. Il porno gratis è ok, ma quando hai accesso ad una versione Premium… potrei sviluppare gusti fetish e so che per i prossimi 10 anni loro si prenderanno cura di me.”

Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao, vedrà nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cinecomic includerà nel MCU gli esseri superpotenti e quasi immortali conosciuti dai lettori come Eterni e i mostruosi Devianti, creati da esseri cosmici conosciuti come Celestiali. Le fonti hanno inoltre rivelato a The Hollywood Reporter che un aspetto della storia riguarderà la storia d’amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, eroina che ama muoversi tra gli umani.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo, mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 6 novembre 2020.

