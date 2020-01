Gli Eterni: è reunion di Game of Thrones nelle nuove foto dal set

Nuove immagini dal set de Gli Eterni, l’atteso nuovo film Marvel, ci permettono di dare un primo sguardo al personaggio di Ikaris interpretato da Richard Madden, ex star di Game of Thrones, da oggi nelle nostre sale con 1917 di Sam Mendes. Madden è stato avvistato sul set in compagnia di Kit Harington (che proprio con Madden aveva recitato ne Il Trono di Spade) e di Barry Keoghan (Dunkirk). Le riprese del nuovo epico film della Marvel sono partite lo scorso settembre in Inghilterra.

Le nuove immagini dal set de Gli Eterni sono approdate online grazie a Metro UK. Nei nuovi scatti dal set londinese è possibile vedere Richard Madden nei panni di Ikaris levarsi in aria grazie all’utilizzo di un enorme gru, sicuramente intento a girare una scena in cui il suo personaggio necessita di utilizzare i suoi superpoteri. Nelle nuove foto è possibile vedere anche Kit Hartington, che nel film avrà il ruolo di Dan Whitman/Black Knight. Inoltre, pare che sul set fosse presente anche Barry Keoghan, che invece interpreterà l’antagonista Druig.

Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao, vedrà nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cinecomic includerà nel MCU gli esseri superpotenti e quasi immortali conosciuti dai lettori come Eterni e i mostruosi Devianti, creati da esseri cosmici conosciuti come Celestiali. Le fonti hanno inoltre rivelato a The Hollywood Reporter che un aspetto della storia riguarderà la storia d’amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, eroina che ama muoversi tra gli umani.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo, mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 6 novembre 2020.

