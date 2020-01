Gli Eterni: il film sarà ambientato dopo gli eventi di Endgame

Stando alla sinossi ufficiale del film, Gli Eterni, il nuovo attesissimo film Marvel attualmente in fase di produzione, sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, film che ha segnato la fine della Saga dell’Infinito, in attesa della Fase 4 che verrà inaugurata ufficialmente il prossimo maggio con Black Widow.

Oggi, la Disney ha svelato la prima sinossi ufficiale de Gli Eterni: oltre a confermare che il film sarà ambientato dopo gli eventi di Endgame, la sinossi rivela anche che i principali villain del film saranno i Devianti e anticipa una tragedia inaspettata che innescherà le dinamiche della storia; inoltre, ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sui personaggi che vedremo all’interno del film.

Potete leggere la sinossi completa di seguito:

“Gli Eterni dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel. Antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dall’ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell’umanità, I Devianti.

L’eccezionale cast del film comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante Sersi, Kumail Nanjiani nei panni del potente Kingo, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nei panni dell’inventore intelligente Festo, Salma Hayek nei panni della saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh nei panni dell’eternamente giovane ma dall’anima antica Spite, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del solitario Druig e Angelina Jolie nei panni della feroce guerriera Thena. Kit Harington è stato scelto per interpretare Dane Whitman.

Diretto da Chloé Zhao, regista di The Rider (acclamato al Sundance) e prodotto da Kevin Feige, Gli Eterni arriverà nei cinema americani il ​​6 novembre 2020.”

Di recente Kevin Feige aveva confermato che Gli Eterni coprirà un arco narrativo di circa settemila anni: ciò significa che alcuni degli eventi del film avranno luogo prima degli eventi di Endgame, mentre temporalmente la pellicola sarà ambientata dopo il cinecomic campione d’incassi di Anthony e Joe Russo.

Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao, vedrà nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cinecomic includerà nel MCU gli esseri superpotenti e quasi immortali conosciuti dai lettori come Eterni e i mostruosi Devianti, creati da esseri cosmici conosciuti come Celestiali. Le fonti hanno inoltre rivelato a The Hollywood Reporter che un aspetto della storia riguarderà la storia d’amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, eroina che ama muoversi tra gli umani.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo, mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 6 novembre 2020.

