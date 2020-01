Gli Eterni: primo sguardo a Kingo e Sprite nelle nuove foto dal set

Nuove immagini dal set de Gli Eterni, il nuovo film Marvel in arrivo a novembre, ci mostrano Kit Harington e Gemma Chan, a supporto di una teoria dei fan in merito alla trama. Gli Eterni è il secondo film della Fase 4 del MCU che arriverà al cinema quest’anno (il primo sarà Black Widow): sicuramente, si tratta di uno dei film più ambiziosi mai realizzati dai Marvel Studios, non solo per il cast coinvolto, ma anche per la portata della storia. Come confermato di recente grazie alla sinossi ufficiale, il film sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Le riprese del film sono attualmente in corso e nonostante sulla trama non siano stati rivelati molti dettagli, le nuove foto dal set con Kit Harington nei panni di Dane Whitman/Black Knight e Gemma Chan in quelli di Sersi potrebbero aver svelato alcuni elementi sulla storia, confermando così una teoria dei fan. Su Twitter (via ScreenRant) sono apparse nuove immagini dei due attori nei panni civili dei loro personaggi: la cosa più interessante di questi nuovi scatti è che gli stessi confermano che il film esplorerà la relazione amorosa tra i due personaggi, qualcosa che era già stato oggetto di speculazione grazie alle prime immagini rubate dal set dei duo attori.

Altre immagini emerse online sempre nelle ultime ore – sempre via Twitter (via CBM) – ci mostrano anche Kumail Nanjiani che interpreterà Kingo e Lia McHugh che sarà invece Sprite. Potete vedere tutti gli scatti di seguito:

Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao, vedrà nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cinecomic includerà nel MCU gli esseri superpotenti e quasi immortali conosciuti dai lettori come Eterni e i mostruosi Devianti, creati da esseri cosmici conosciuti come Celestiali. Le fonti hanno inoltre rivelato a The Hollywood Reporter che un aspetto della storia riguarderà la storia d’amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, eroina che ama muoversi tra gli umani.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo, mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 6 novembre 2020.

