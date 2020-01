Gli Eterni: un leak mostra il costume di Richard Madden/Ikaris

È trapelata in rete, tramite l’account Twitter Secrets of Eternals, una immagine di Richard Madden in quello che dovrebbe essere il costume di Ikaris, uno dei personaggi de Gli eterni, il nuovo film Marvel Studios con un super cast, tra cui Angelina Jolie, Kit Harington e Salma Hayek.

Ecco il leak in cui vediamo la tuta blu acceso del personaggio:

Apparently this is leaked Eternals promo art of Richard Madden as Ikaris pic.twitter.com/6aMyL0OzmI — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) January 26, 2020

Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao, vedrà nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cinecomic includerà nel MCU gli esseri superpotenti e quasi immortali conosciuti dai lettori come Eterni e i mostruosi Devianti, creati da esseri cosmici conosciuti come Celestiali. Le fonti hanno inoltre rivelato a The Hollywood Reporter che un aspetto della storia riguarderà la storia d’amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, eroina che ama muoversi tra gli umani.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo, mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 6 novembre 2020.

