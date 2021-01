Gli imbucati del Covid: a Napoli 400 persone avrebbero tentato di farsi vaccinare senza averne diritto

Nella fila chilometrica alla Mostra d’Oltremare per il vaccino Covid ci sarebbero stati tra venerdì e sabato almeno 400 imbucati, ovvero gente che chiedeva la dose di vaccino pur non avendone diritto. Lo afferma la direzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. Ieri, a fronte delle proteste per le lunghe attese, l’Asl ha reso noto che già oggi alle persone in fila “saranno distribuiti numeri con finestre orarie così che possano ritornare nella finestra oraria giusta, senza aspettare per lungo tempo”