Golden Globes 2020: le meglio vestite sul red carpet

Il primo red carpet della stagione dei premi 2019/2020 non ha deluso. Se gli Oscar rappresentano il punto più alto e quindi, forse, più elegante della stagione, i Golden Globes sono quel momento in cui l’abito deve colpire, coinvolgere, catturare l’attenzione. E quest’anno le star di Hollywood hanno senza dubbio fatto del loro meglio, visto che il trend è stato proprio quello della stranezza, dello stupore, dell’irregolarità dei tagli e degli inserti.

Tuttavia, tra un eccesso e una scelta più sicura, c’è chi è riuscito a brillare più degli altri sul tappeto rosso della serata dedicata ai premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association.

Phoebe Waller Bridge

La sceneggiatrice e attrice, che ha portato a casa il premio per la migliore interprete in una serie comedy e quello per la migliore serie comedy (Fleabag) ha scelto, come spesso fa nell’ultimo periodo, un completo giacca e pantalone che mette in risalto la sua figura slanciata. Un look androgino che non rinuncia all’audace scollatura. Perfetta ed elegante.

Zoey Deutch

L’attrice di Zombieland Doppio Colpo ha stupito tutti con una jumpsuite Fendi giallo brillante. Le linee eleganti ed essenziali, la scollatura generosa che accoglieva il gioiello Harry Winston, il look semplice, quasi al naturale e i capelli all’indietro hanno esaltato la sua bellezza solare. Ottima scelta.

Shailene Woodley

La star di Pretty Little Lies ha scelto un abito lungo con spacco profondo. Sia lo spacco che il taglio aderente hanno esaltato la sua forma longilinea, eccentuata dall’acconciatura alta. Il risultato è da togliere il fiato.

Charlize Theron

Da anni, ormai, testimonial Dior, Charlize ha incantato anche questa volta la notte di una cerimonia hollywoodiana. L’attrice ha indossato un abito lungo composto, verde e nero, spiccando sia per la scelta del modello che per quella della tinta indossata. Spalla scoperta, bustino a vista, mezza mantella nera al vento. Charlize indossa tutto con grande eleganza e nemmeno questa volta ha sbagliato. Il look naturale, i gioielli preziosi e la scelta dell’acconciatura hanno esaltato la sua eleganza naturale, mettendo da parte per un po’ la sua tendenza recente a look più androgini.

Scarlett Johansson

Divina. Aveva scelto il rosso rubino anche a Venezia 76, e ora torna in questo colore che le dona così tanto. Dopotutto si dice “nomen omen” e lei quel rosso vivo ce l’ha in quel corpo da dea che la natura (e diverse ore di palestra, scommettiamo) le ha dato. La firma è Vera Wang, la scollatura generosa, e lascia intravedere quanto, negli anni, Scarlett si sia “asciugata” forse anche per esigenze di copione (è reduce dal set di Black Widow). Poco importa, la luce del suo sorriso, alimentata forse dalla presenza sul red carpet della sua nuova fiamma, e la scelta di look decisamente indovinata hanno creato l’immagine perfetta per i Golden Globes, uno di quegli abiti che faranno la storia.

Ana de Armas

E, a proposito di bellezza che toglie il fiato, forse la più bella era proprio lei. Ana de Armas, in uno sbrillucicoso Ralph & Russo blu scuro, ha certamente indovinato il look per il suo primo red carpet dei Globes da nominata (per Cena con Delitto). Non dubitiamo che ci saranno tante altre occasioni per lei. Intanto si porta a casa il nostro personale plauso per la scelta di abito e look. Dopotutto, con quel viso, è davvero difficile sbagliare.

Saoirse Ronan

Silenziosa ma sveglia, la stella che viene dall’Irlanda non sbaglia un colpo, e conferma la sua ineccepibile striscia positiva in fatto di look da gala con un Celine vestaglia. Prezioso ma dalla linea semplice, esalta il corpo senza metterlo troppo in evidenza. Ci si sente sempre un po’ orgogliosi, quando questi attori così talentuosi crescono di fronte agli occhi degli spettatori che seguono il loro lavoro, e negli anni, confermandosi la grande interprete che aveva dimostrato di essere già da bambina, Saoirse ha anche tutte le carte in regola per diventare una delle stelle da red carpet più “affidabili” di sempre.

Jennifer Lopez

Non sarà certo affidabile, ma sicuramente sa come far parlare di sé. E data la sua indiscutibile bellezza e la sua regalità nel portamento, non ci sentiamo di escluderla dalla lista delle meglio vestite, nonostante il suo ingombrante Valentino non abbia messo proprio tutti d’accordo. Ebbene, noi la promuoviamo, perché il red carpet è il posto adatto per osare, per mettersi in mostra e per far parlare di sé, soprattutto se, dopo aver partecipato ad alcuni dei film più brutti della storia del cinema, vieni finalmente insignita dell’onore di una nomination ai Golden Globes.

