Governo Draghi, Sinistra Italiana voterà No alla fiducia. Fratoianni: “Siamo delusi”

Sinistra Italiana voterà No alla fiducia al governo di Mario Draghi. Ad annunciarlo è il segretario nazionale di SI, Nicola Fratoianni: “Senza pregiudizi abbiamo atteso di vedere la squadra di governo, ma siamo molto delusi. Questo non è un governo dei migliori. È un governo più di destra che rischia di portare indietro l’orologio del Paese”, afferma in un video pubblicato sui suoi canali social.