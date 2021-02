Governo, oggi il giuramento di Draghi e dei ministri e mercoledì la fiducia al Senato: ultime notizie

Le ultime news in diretta sul governo Draghi di oggi 13 febbraio: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e i ministri sono attesi dal giuramento alle 12 al Quirinale. Draghi ha sciolto la riserva dopo un colloquio di 40 minuti con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, annunciando la lista dei ministri. Nei ministeri chiave, soprattutto per il Recovery find, ha scelto quasi solo tecnici. Tante le conferme del governo Conte bis. Solo 8 donne su 23 ministri, rappresentati tutti i maggiori partiti: 4 esponenti di M5s, 3 di Pd, Lega e Fi, 1 di Iv e Leu. Tra i ministri conferme per Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, entrano Marta Cartabia, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Roberto Cingolani, Vittorio Colao ma anche esponenti di partito come Giancarlo Giorgetti, Mara Carfagna, Renato Brunetta e Mariastella Gelimini. Il governo chiederà la fiducia al Senato mercoledì alle 10, con il discorso programmatico di Draghi.