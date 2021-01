Il governo ha ottenuto la maggioranza in entrambe le Camere, assoluta a Montecitorio e relativa a Palazzo Madama: ma con questi numeri, specialmente per quanto riguarda il Senato, il vero problema sarà nelle commissioni. L’area giallorossa rischia di conservare la maggioranza solo in tre commissioni al Senato e anche alla Camera i lavori rischiano di complicarsi.