Governo, Zingaretti annuncia un “piano strategico per l’Italia” in 5 punti

Un piano stragetico per l’Italia con 5 obiettivi politici e misure concrete da adottare. E’ quello che proporrà al governo il Pd di Nicola Zingaretti. Lo ha anticipato il segretario dem al seminario Pd in vista della verifica. In sintesi i pilastri sono: rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per sburocratizzare a favore di imprese e cittadini, Equity Act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l’educazione, piano per la salute e l’assistenza.

Zingaretti ha spiegato che il “primo punto è una rivoluzione verde per tornare a crescere, con dentro scelte di campo nette”, come un “piano straordinario per raggiungere in 5-7 anni, decidiamolo, il totale efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici”.

Il secondo punto prevede di “varare un piano per passare dall’Italia della burocrazia all’Italia semplice, per i cittadini e le imprese”. “Dobbiamo costruire politiche che diano a chi vuol fare l’impreditore dei tempi certi” e poi spingere per una “grande digitalizzazione”, ha spiegato il leader dei Dem.

“C’è bisogno – ed è questo il terzo punto – di un equity act per ridurre le distanze sociali“, perché “più uguaglianza non è rinuncia alla competitività ma un pezzo di una competitività diversa”.

Il quarto pilastro vuole “portare in cinque anni la spesa per la conoscenza a livelli Ocse, con un incremento annuo di 4 miliardi”, “l’estensione dell’obbligo scolastico”, ma anche “raddoppiare gli istituti tecnici”.

Zingaretti ha parlato infine di “un piano per la salute, la cura e l’assistenza, per non lasciare soli i più deboli“, ha detto. “Proponiamo l’istituzione della figura dell’infermiere di comunità e di condominio”, “l’aumento dell’indennità di accompagnamento”, una “legge per la non autosufficienza perché c’è una parte della popolazione messa nella marginalità che ricade solo sulle famiglie”.

Per quanto riguarda la questione della legge elettorale. “Sono d’accordo – ha spiegato il segretario del Pd – verifichiamo, siamo disponibili ad andare anche oltre e rafforzare questo schema”, cioè valutare “il rafforzamento dei poteri governativi, non so con quale formula. Ma non dobbiamo aver paura, mettiamo in campo delle proposte aprendo il confronto con gli altri”, ha detto.