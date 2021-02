Ezio Greggio si è raccontato su Corriere.it. Il conduttore ha svelato alcuni aneddoti inediti sulla sua carriera. Solo un anno e mezzo fa, ha proposto a Mediaset la puntata zero di un nuovo show, i cui ospiti erano Paolo Bonolis e Antonella Clerici. A suo dire, Mediaset si sarebbe dimostrata entusiasta ma il programma non è mai andato in onda.