Guardiani della Galassia Vol. 3 chiuderà le storie del Vol. 1

Ci vorrà ancora del tempo prima di vedere Guardiani della Galassia Vol. 3 sul grande schermo, ma il regista e sceneggiatore James Gunn ha rivelato che il suo obiettivo è quello di portare a conclusione la storia iniziata all’inizio della trilogia. Gunn è attualmente impegnato con le riprese di The Suicide Squad per la Warner Bros., quindi non sappiamo con esattezza quando il regista sarà pronto per tornare a lavorare al nuovo film dedicato ai Guardiani.

L’ultima volta che abbiamo visto i personaggi in azione è stato in Avengers: Endgame: Star Lord & co. erano tornati nello spazio per cercare Gamora da un’altra linea temporale. Nonostante Gamora sia morta in Infinity War, è probabile che la terza pellicola sui Guardiani si collegherà proprio a quella storyline e che Zoe Saldana farà ritorno nei panni della figlia adottiva di Thanos. Come anticipato inoltre dal finale di Endgame, Thor dovrebbe unirsi ai Guardiani nella nuova avventura.

Adesso, James Gunn ha rivelato durante un Q&A sul suo profilo Instagram, il regista ha sciolto alcuni dubbi a proposito della trama di Guardiani della Galassia Vol. 3, rivelando che “se le cose andranno secondo i piani, il terzo GOTG chiuderà tutte le storyline iniziate nel primo film.”

Ci sono ancora tante domande su Guardiani della Galassia Vol. 3 che non hanno ancora una risposta, come l’introduzione del personaggio di Adam Warlock, anticipata nella scena post-credit di GOTG Vol. 2. Anche il coinvolgimento di Gamora è avvolto nel mistero, con Gunn che in precedenza ha ammesso di aver sempre saputo cosa sarebbe accaduto in Endgame prima ancora di scrivere il terzo GOTG.

Inoltre, sappiamo che Thor: Love and Thunder arriverà al cinema prima di Guardiani della Galassia Vol. 3: è probabile che i Star Lord & co. facciano dunque un apparizione nel film di Taika Waititi, ma tutto dipenderà dalle varie collazioni temporali, tanto della storia del nuovo Guardiani quanto di quella del nuovo capitolo sul Dio del Tuono.

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale. Le riprese del film dovrebbero partire ufficialmente a Febbraio 2021.

Torneranno nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan, con Vin Diesel e Bradley Cooper che offriranno ancora le loro voci. Nel film è atteso anche Chris Hemsworth nei panni di Thor.

