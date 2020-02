Guardiola, al City anche senza Champions: c’è speranza nel ricorso

Guardiola sotto la lente di tutti i più grandi club d’Europa, in primis la Juventus che vorrebbe assicurarsi il tecnico catalano alla propria panchina per la prossima stagione

Guardiola sotto la lente di tutti i più grandi club d’Europa, in primis la Juventus che vorrebbe assicurarsi il tecnico catalano alla propria panchina per la prossima stagione, nonostante Sarri abbia le carte in regola per centrare tutti gli obiettivi. Come sappiamo, Il Manchester City rischia di restare senza Champions League per due stagioni e di perdere il titolo inglese del 2014 ma ciò che più conta in Inghilterra è sapere che ne sarà del futuro del tecnico.

PRENDERE O LASCIARE- Già avvicinato a Juventus, Barcellona e Paris Saint Germain, Guardiola potrebbe anche decidere di lasciare, soprattutto se tante stelle della squadra andassero via per giocare nella massima competizione europea. secondo ESPN e The Times, l’epilogo potrebbe essere diverso: Guardiola avrebbe già comunicato al City che intende restare, a prescindere dalla Champions.

FIDUCIA IN MERITO AL RICORSO- Il catalano spera che il ricorso per la decisione dell’Uefa sulle violazioni del Fair Play Finanziario possa essere accolto, in modo tale che il City possa giocare regolarmente le coppe europee ma, anche così non fosse, avrebbe già comunicato alla dirigenza e ai giocatori che è sua intenzione rispettare il contratto in scadenza nel 2021. Queste le frasi filtrate da indiscrezioni: “Non mi interessa dove giocheremo, fosse anche la League Two: io resto. Questo è il momento di stare uniti”.