Impresa della formazione di Italiano che nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha battuto in trasferta la Roma. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, ci hanno pensato l’ex Verde e Saponara a decidere il match ai supplementari approfittando della doppia inferiorità numerica dei giallorossi per l’espulsione nel giro di 40 secondi di Mancini e Pau Lopez.