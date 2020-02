Harley Quinn: 10 film che vogliamo vedere dopo Birds of Prey

Harley Quinn: 10 film che vogliamo vedere dopo Birds of Prey

Nonostante non sia stato accolto benissimo dal pubblico, è innegabile quanto Birds of Prey presenti uno stile ed un tono molto particolari, con una girandola di personaggi che inevitabilmente possono riuscire a far subito breccia nel cuore dello spettatore.

In attesa di capire quali saranno i piani per il futuro del personaggio di Harley Quinn sul grande schermo, ecco 10 progetti – tra sequel e spin-off – che vorremmo che la Warner Bros. e la DC Films realizzassero:

Uno spin-off su Cassandra Cain

Nonostante sia soltanto una bambina e abbia un backstory molto diversa rispetto alle altre protagoniste di Birds of Prey, Cassandra Cain è sicuramente uno dei personaggi più interessanti dell’intero film. All’apparenza potrebbe sembrare soltanto una “semplice” borseggiatrice, ma sappiamo che nei fumetti il suo personaggio ha un ruolo decisamente più importante e corposo: è infatti un’esperta di arti marziali ed a partire dal 1999 è stata anche una delle incarnazioni di Batgirl.

Un film su Harley Quinn e Batman

In attesa di scoprire cosa racconterà l’attesissimo The Batman di Matt Reeves, è innegabile quanto i fan vorrebbero vedere sul grande schermo una grande avventura con protagonista Harley Quinn al fianco del Crociato di Gotham. Grazie ad alcune sequenze di Suicide Squad, i fan hanno avuto la possibilità di godere per qualche minuto di alcune sequenze con protagonisti i due iconici personaggi, ma è chiaro che un intero film a loro dedicato avrebbe un sapore totalmente diverso.

Un film sulla relazione tra Harley Quinn e il Joker

Anche se il controverso ritratto del Joker offerto da Jared Leto in Suicide Squad non ha messo d’accordo tutti i fan del Clown Principe del Crimine, è innegabile quanto ancora ci sia da esplorare a proposito della tormentata relazione tra il supercriminale e la Mattacchiona. Magari, con un nuovo regista dietro la macchina da presa, un film incentrato esclusivamente sulla relazione tra Harley e Mr. J. potrebbe finalmente regalare ai fan ciò che il cinecomic di Ayer non è riuscito a raccontare. Senza considerare che potrebbe davvero trattarsi del film più folle e divertente mai realizzato all’interno del DCEU.

Uno spin-off su Cacciatrice

Se date una breve occhiata a qualsiasi commento o recensione di Birds of Prey, scoprirete che la maggior parte della critica e del pubblico è letteralmente impazzita per il personaggio di Cacciatrice. Nel film le origini del personaggio vengono approfondite a sufficienza, ma uno spin-off in stile John Wick potrebbe scavare ancora di più nella profondità del traumatico passato di questo incredibile personaggio.

Un film sullo “scontro” tra Harley Quinn e il Joker

Abbiamo già parlato di un possibile film che potrebbe raccontare della turbolenta relazione d’amore tra Harley Quinn e il Joker. Un altro interessante progetto, però, potrebbe raccontare di un momento all’interno del DCUE in cui i due ex amanti si trovano a dover combattere l’uno contro l’altro. Considerato che Birds of Prey si apre proprio con la Mattacchiona che racconta della fine della sua storia con Mr. J., un film incentrato sulla lotta tra Harley e il Joker potrebbe diventare il blockbuster più eccitante e divertente a cui la Warner possa dare il via libera.

Uno spin-off su Black Canary

Alcuni puristi dei fumetti potrebbero non aver apprezzato nella totalità la sua incarnazione, ma è innegabile quanto Jurnee Smollett-Bell sia una perfetta Black Canary in Birds of Prey. Per quanto il personaggio abbia a disposizione un minutaggio superiore rispetto a Cacciatrice, sappiamo ancora poco circa la sua backstory e le origini dei suoi superpoteri. Black Canary ha una storia nei fumetti davvero ricca, soprattutto in riferimento alla sua relazione con Freccia Verde. Uno spin-off a lei interamente dedicato farebbe sicuramente la gioia del fandom e di ha apprezzato la performance della Smollett-Bell nel film di Cathy Yan.

Gotham City Sirens

È stato confermato dalla stessa Margot Robbie che Birds of Prey è stato messo in produzione al posto di Gotham City Sirens, nonostante il progetto sia ancora nei piani della Warner e della DC (almeno in base a quanto dichiarato dal regista David Ayer). Il film vedrà riunite sul grande schermo Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy, ma al momento non sappiamo quando vedrà ufficialmente la luce.

Un sequel di Birds of Prey

Anche se il film non ha guadagnato quanto la Warner Bros. e la DC Films avrebbero sperato, non si può certamente parlare di flop in senso assoluto. Quindi, è probabile che lo studio decida comunque di realizzare un seguito delle avventure di Black Canary, Renee Montoya e Cacciatrice, che proprio alla fine del film, dopo la “fuga” di Harley Quinn insieme a Cassandra Cain, danno vita alle Birds of Prey del titolo. Un sequel maggiormente incentrato sulle eroine co-protagoniste, dove la Mattacchiona potrebbe magari fare soltanto una comparsata.

Un film su Harley Quinn e Poison Ivy

Più che Gotham City Sirens, forse il film che i fan vorrebbero più di tutti vedere è una grande avventura in cui Harley Quinn si aggira per le strade di Gotham al fianco della sua partner di lunga data Poison Ivy. La relazione che intercorre nei fumetti tra i due personaggi è forse tra le più divertenti della storia recente della DC Comics. Inoltre, il rapporto tra le due potrebbe offrire allo spettatore la possibilità di vedere un lato inedito della personalità della Mattacchiona, senza considerare che è dai tempi di Batman & Robin che i fan attendono un ritratto più accurato di Pamela Lillian Isley.

Uno standalone su Harley Quinn

Guardando la risposta di critica e pubblico a Birds Of Prey, è palese quanto la Harley Quinn di Margot Robbie sia ancora un elemento di grande richiamo. Se pensiamo al futuro del personaggio nel DCEU, un film che forse potremmo aspettarci è un’avventura in solitaria della supercriminale, in cui la stessa non sia circondata da altri villain o da altre eroine. Una possibilità che permetterebbe alla Robbie di esplorare ancora di più la sua amata Mattacchiona.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.