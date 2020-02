Harley Quinn e Groot insieme? James Gunn dice sì

James Gunn ha rivelato che lui e Margot Robbie adorano l’idea di un film che veda schierati insieme i personaggi di Harley Quinn e Groot. Il regista e l’attrice candidata all’Oscar torneranno a lavorare insieme per The Suicide Squad, nuovo adattamento cinematografico dedicato alla Task Force X dopo il film del 2016 diretto da David Ayer.

Nel film di Gunn ci saranno tantissimi nuovi personaggi interpretati da attori quali John Cena, Taika Waititi, Idris Elba, Alice Braga e Nathan Fillion. Fortunatamente, una delle poche cose che sono state apprezzate della versione di Ayer, ossia l’incarnazione della Mattacchiona ad opera della Robbie, sarà presente nel reboot.

Di recente Margot Robbie è tornata a vestire i panni di Harley Quinn in Birds of Prey, film che la stessa ha scelto di sviluppare al posto di Gotham City Sirens, e che a differenza di Suicide Squad è stato accolto positivamente dalla critica. Adesso, come rivelato da James Gunn, il regista incaricato di riportare nuovamente la Harley di Margot al cinema, sembra che lui e la diretta interessata abbiano discusso a proposito di un’idea davvero univa per una nuova potenziale storia della supercriminale sul grande schermo.

Su Twitter, Gunn ha risposto ad un fan che gli ha chiesto quale membro dei Guardiani della Galassia inserirebbe in The Suicide Squad se ne avesse la possibilità. La risposta del regista è stata: “Ho ampiamente parlato di questa cosa con Margot Robbie e penso che Harley e Groot potrebbe essere i protagonisti di avventure favolose insieme”. Poi ha aggiunto: “Ci sono altre grandi combinazioni a cui mi piacerebbe dare vita… se le cose con #TheSuicideSquad non fossero così sotto controllo…”

Il cast ufficiale di The Suicide Squad comprende i veterani Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme alle new entry Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Taika Waititi e John Cena. Nel film reciteranno anche Pete Davidson, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Flula Borg, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Alice Braga, Steve Agee e Daniela Melchior.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nathan Fillion dovrebbe interpretare Arm-Fall-Off-Boy, che i lettori dei fumetti ricorderanno come il criminale con la capacità di staccare i propri arti e usarli come armi, potere guadagnato grazie ad un elemento metallico antigravità.

Altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Ratcatcher e Peacemaker, ma i report segnalano che Sean Gunn potrebbe vestire i panni di Weasel e Flula Borg quelli di Javelin; Pete Davidson potrebbe interpretare Blackguard, mentre Michael Rooker Savant.

