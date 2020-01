Harry e Meghan: la regina Elisabetta convoca un vertice di famiglia

L’appuntamento è fissato per domani quando Elisabetta riunirà attorno ad un tavolo il nipote ribelle Harry, il fratello di quest’ultimo William e il padre Carlo. Obiettivo risolvere la spinosa questione già ribattezzata “Megxit”. Mentre è ormai guerra aperta tra la Markle e sua Maestà, proprio la nonna del principe Harry ha convocato un “vertice di famiglia”, durante la quale verranno esaminate diverse possibilità per uscire dall’impasse.

L’incontro viene descritto come un’opportunità per discutere alcune proposte, emerse durante una serie di consultazioni tra rappresentanti del Palazzo con rappresentanti dei governi britannico e canadese per stabilire come Meghan ed Harry potranno ritagliarsi il loro nuovo ruolo. I duchi, infatti, dopo il loro annuncio di voler fare un passo indietro rispetto alla loro posizione nella famiglia reale si erano visti stoppati nelle loro intenzioni da una dura nota di Buckingham Palace.

Nonostante questo, i neo sposini sono andati avanti per la loro strada stringendo anche degli importanti contratti con alcuni sponsor importanti. E’ di queste ore la notizia secondo la quale Meghan Markle ha firmato un contratto da voce narrante con la Disney.