Harry Potter: le domande sugli Horcrux che non hanno ancora risposta

Harry Potter: le domande sugli Horcrux che non hanno ancora risposta

È passato molto tempo da quando Harry, Hermione e Ron sono riusciti a trovare e distruggere tutti gli Horcrux di Voldemort e salvare il mondo magico di Harry Potter. Ma solo perché tutto è finito bene, non significa che i fan non abbiano ancora domande sugli oggetti adibiti a contenere un pezzo dell’anima dei Maghi Oscuri.

Ecco di seguito alcune domande che ancora non hanno trovato risposta sugli Horcrux:

Perché Tom Riddle non ha cercato prima la Pietra Filosofale?

All’epoca del primo libro di Harry Potter, Voldemort era quasi morto, una forma incorporea che cercava di mettere le sue mani sulla Pietra Filosofale per tornare in vita completamente. Ma perché non l’ha cercata prima? Per un mago oscuro intenzionato a diventare immortale, sembrerebbe stato logico provare ad eliminare Nicolas Flamel quando era ancora un giovane forte e in ascesa.

Chiaramente, era a conoscenza dell’esistenza della Pietra, perché si tratta di un oggetto magico molto noto, e Flamel, nonostante fosse immortale, era già molto vecchio e debole. Perché Riddle è andato prima alla ricerca degli Horcrux?

Come ha fatto Harry a diventare un Horcrux se c’era bisogno di un incantesimo?

J.K. Rowling non ha mai descritto in modo esplicito l’incantesimo per creare un Horcrux, come del resto ha fatto per altri incantesimi della saga; eppure, esiste un vero e proprio incantesimo anche per dare vita ad un Horcrux.

Tuttavia, quando Voldemort ha trasformato Harry in un Horcrux, sappiamo che è stato un incidente. Ciò potrebbe essere accaduto a causa del fatto l’anima del Lord era già divisa, ma come è potuto accadere senza un vero e proprio incantesimo?

Chi commette un omicidio può accidentalmente creare un Horcrux?

Se Voldemort è stato in grado di creare accidentalmente un Horcrux grazie alla sua anima già divisa in seguito agli omicidi commessi, significa che tutti coloro che commettono un assassinio hanno la possibilità di creare accidentalmente degli Horcrux?

L’omicidio è parte del processo che conduce alla creazione di un Horcrux, e sicuramente ci sono molti assassini nel mondo dei maghi. Stanno lasciando pezzi delle loro anime in giro per l’universo, se l’incantesimo non è necessario per danneggiare gravemente anime?

Come ha fatto Herpo il Folle a morire se ha creato il primo Horcrux?

Nella saga di Harry Potter, l’unico altro mago ad aver creato un Horcrux si chiamava Herpo il Folle, ma non è mai stato chiarito cosa gli sia successo. Gli Horcrux rendono un mago potenzialmente immortale, quindi perché Herpo non è più in circolazione e perché non ci sono prove di come l’Horcrux da lui creato sia stato distrutto?

Perché ha ricevuto una carta per le sue Cioccorane?

Tutto ciò che sappiamo di Herpo, a parte la creazione del primo Horcrux, è che stato anche il creatore delle celebri cioccorane (il cioccolato a forma di rana), nonché il primo ad allevare un Basilisco.

Si tratti di risultati ragguardevoli, talmente notevoli da essere inseriti nei libri di storia, ma è comunque sorprendente che l’inventore della magia più oscura di tutte sia lo stesso alla quale è stata dedicata una carta da collezione destinata ai bambini. Ha senso dal punto di vista di coloro che ci intravedono un modo per la Rowling di insegnare ai fan la storia dei maghi, ma sembra comunque qualcosa di molto bizzarro.

Perché “I segreti delle Arti Oscure” era reperibile nella libreria di Hogwarts?

L’unico libro in cui è contenuto l’esatto incantesimo per la creazione di un Horcrux è “I segreti dell’Arte Oscura” che apparentemente faceva parte della collezione della biblioteca di Hogwarts. Silente lo spostò dalla biblioteca al suo ufficio, ma chiaramente era troppo tardi, visto che Tom Riddle riuscì a consultarlo. Ma anche nell’ufficio del preside o nella Sezione Riservata (dov’era prima), cosa diavolo ci faceva quel libro in una biblioteca scolastica?

Perché gli Horcrux di Voldemort si comportano in maniera diversa?

I fan lo hanno sottolineato molte volte, ma sembra che gli Horcrux di Voldemort si comportino in modo diverso a seconda di ciò che viene raccontato nella storia. Il primo vero Horcruz che il Trio incontra è il diario, ed è così potente che è in grado di possedere Ginny e spingerla a comportarsi come un automa.

Tuttavia, gli Horcrux successivi iniziano ad avvelenare la mente della persona che ne entra in possesso (come il medaglione con Ron), ma occasionalmente sembrano non fare assolutamente nulla. Ciò è perché alcuni di essi sono necessari per portare maggiormente avanti la trama, anche se sarebbe necessaria una spiegazione più esaustiva.

Quanti Horcrux possono essere creati da una singola persona?

Sembra che Voldemort abbia raggiunto il limite massimo di Horcrux realizzabili, dato che la sua anima si è “divisa” alla fine del suo attacco a Harry e ai suoi genitori. Tuttavia, non è chiaro se questo fosse un numero reale e, soprattutto, da cosa è dipeso.

Inoltre, non è chiaro se alcune persone possano essere in grado di gestire la creazione di più Horcrux rispetto ad altre: la Rowling suggerisce che è la natura intrinseca dell’omicidio ad essere al centro degli Horcrux, ma questo vale per Voldemort, che scelse omicidi specifici per la creazione dei suoi Horcrux. Quindi che dire degli altri assassini?

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.