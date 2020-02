Harvey Weinstein colpevole di stupro, rischia fino a 25 anni di carcere

Dopo il primo processo basato sulla denuncia di due tra le oltre cento donne che lo hanno accusato di stupro, è arrivato il verdetto nei confronti di Harvey Weinstein: il produttore, ex re di Hollywood, rischia da 5 a 25 anni di prigione e fino a 4 anni di libertà condizionata dopo essere stato riconosciuto colpevole a New York di due capi di imputazione: atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado.

“E’ un nuovo giorno per le coraggiose donne che hanno denunciato Weinstein. Abbiamo un debito di riconoscenza nei vostri confronti” ha commentato dopo il verdetto il procuratore di New York Cyrus Vance Jr. che aveva dato luce verde al processo dopo una serie di “false partenze”. Cinque giorni in camera di consiglio sono bastati alla giuria a raggiungere l’unanimità. Il “due volte colpevole” Weinstein è stato invece scagionato da altre tre imputazioni, tra cui la piu’ grave, atto sessuale criminale predatorio, che avrebbe comportato l’ergastolo.

L’epilogo del caso, scoppiato quando nell’autunno 2017 New York Times e New Yorker avevano scoperchiato uno scandalo apparentemente di dominio pubblico nel mondo del cinema, avrà comunque una seconda puntata in California dove il 67enne deve rispondere a quattro capi di imputazione uno dei quali legato alla denuncia di una attrice italiana che vive lì. Los Angeles e New York dovranno accordarsi per trasportare il produttore in California.