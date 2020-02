Henry Golding: 10 cose che non sai sull’attore

Henry Golding: 10 cose che non sai sull’attore

Di origine malaysiana, l’attore Henry Golding intraprende la propria carriera prima come conduttore televisivo e in seguito come attore cinematografico. In pochi anni recita in alcune tra le commedie di maggior successo, affermandosi così presso il grande pubblico. Particolarmente richiesto, Golding sembra ora essere in cerca del ruolo che possa consacrarne popolarità e carriera.

Ecco 10 cose che non sai di Henry Golding.

Henry Golding: i suoi film

1. È stato protagonista di una celebre commedia. Nel 2018 l’attore esordisce al cinema nel ruolo di Nick Young nel film Crazy Rich Asians, commedia campione d’incassi della stagione che permette subito a Golding di ottenere una buona popolarità nell’ambiente hollywoodiano. Prende poi parte con un ruolo di rilievo al film thriller Un piccolo favore (2018), dove recita accanto alle attrici Anna Kendrick e Blake Lively, mentre durante il periodo natalizio del 2019 è al cinema con la commedia sentimentale Lash Christmas, dove recita con l’attrice Emilia Clarke. Nel 2020 sarà invece tra i protagonisti del nuovo film di Guy Ritchie, intitolato The Gentlemen.

2. Ha condotto diversi programmi televisivi. Prima di diventare un noto attore di Hollywood, Golding ha lavorato in più occasione come conduttore di alcuni programmi documentaristi come Welcome to the Railworld Malaysia (2012), The Travel Show (2014), Welcome to the Railworld Japan (2015) e Surviving Borneo (2017). La maggior parte di questi programmi sono stati trasmessi su note emittenti come BBC World News o Discovery Channel Asia, che hanno permesso all’attore di ottenere una prima visibilità.

Henry Golding è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 1,1 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere curiosità quotidiane o luoghi visitati, ma non mancano anche numerose immagini e video promozionali dei suoi progetti da interprete. Diverse sono anche le foto scattate in momenti di svago, o ancora durante le premier a cui Golding ha preso parte.

Henry Golding: chi è sua moglie

4. La sua è una storia d’amore da film. Durante le celebrazioni di Capodanno, il 1 gennaio del 2011 l’attore incontra in un locale Liv Lo, presentatrice televisiva ed istruttrice di yoga. Dopo una serata in cui si erano limitati ad osservarsi, i due hanno infine trovato il coraggio di parlarsi, dandosi appuntamento per rivedersi. Hanno poi intrapreso una relazione coronatasi, nell’agosto del 2016, con il matrimonio.

Henry Golding in Crazy Rich Asians

5. Aveva rifiutato il ruolo. Quando fu contattato per la parte da protagonista nel film Crazy Rich Asians, Golding rifiutò più volte l’offerta, non sentendosi adeguato al ruolo e avendo all’attivo solo esperienze da conduttore. Fu soltanto quando il regista si presentò fisicamente da lui per parlare del progetto che Golding si convinse ad accettare la parte, che gli avrebbe poi aperto le porte di Hollywood.

6. Ha dovuto ridurre la propria luna di miele. Nel momento della pre-produzione del film, l’attore si era da poco sposato ed aveva intrapreso il tradizionale viaggio per la luna di miele. Tuttavia fu costretto a rientrare in anticipo, poiché i produttori avevano fissato una prima prova tra Golding e l’attrice Constance Wu, scelta per il ruolo di protagonista femminile.

Henry Golding in Last Christmas

7. Ha recitato nel film natalizio. Nel film Last Christmas l’attore ricopre il ruolo di Tom, e proprio il suo personaggio è al centro di un importante snodo narrativo. Golding ha dichiarato di essere rimasto particolarmente sorpreso quando questo gli fu rivelato, dovendo a quel punto esercitarsi a partire da quello spunto ed evitare che altri potessero intuire di cosa si trattava. Un compito che ha richiesto tutta la concentrazione possibile da parte dell’attore.

Henry Golding ed Emilia Clarke

8. Ha recitato a stretto contatto con la celebre attrice. Per rendere credibile il rapporto tra i due protagonisti, Golding e l’attrice Emilia Clarke hanno trascorso diverso tempo insieme, imparando a conoscersi e a stabilire una chimica di coppia. Golding ha scherzosamente ammesso di aver approfittato della presenza della Clarke per cercare di farsi rivelare il finale di Il Trono di Spade, senza ottenere risultati.

Henry Golding in The Gentlemen

9. Sarà il villain del film. Nell’atteso film The Gentlemen, l’attore si ritroverà a ricoprire il ruolo di Dry Eye, il villain che si contrapporrà al personaggio interpretato da Matthew McConaughey. L’attore ha dichiarato di aver accettato il ruolo anche per liberarsi dall’etichetta di attore per commedie, potendo così finalmente dar vita ad un personaggio per lui inedito.

Henry Golding: età e altezza

10. Henry Golding è nato a Betong, in Malesia, il 5 febbraio 1987. L’attore è alto complessivamente 186 centimetri.

Fonte: IMDb

