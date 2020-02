Horror: 10 film che sono arrivati agli Oscar

Horror: 10 film che sono arrivati agli Oscar

Una delle discussioni più interessanti ed affascinanti sorte ancor prima dell’assegnazione degli Oscar di quest’anno, era relativa al “genere” di appartenenza di Parasite: può l’acclamato film di Bong Joon-ho essere considerato un horror? Nell’ottima di critca acuta alla società e alla lotta di classe – argomenti che sempre più di recente sono stati affrontati dal genere horror (prendiamo ad esempio Scappa – Get Out e Noi, entrambi di Jordan Peele) -, Parasite potrebbe tranquillamente essere annoverato come horror capace di rompere gli schemi narrativi del genere.

Di recente, sempre più titoli dalle venature horror (e non propriamente tali, dal momento che il genere è sempre stato considerato di serie B) sono riusciti a catturare l’attenzione tanto della critica quanto del pubblico, fino ad arrivare ad essere riconosciuti dai più illustri sindacati o dalle più rinomate organizzazioni, ricevendo validissimi riconoscimenti.

Ecco 10 horror (o presunti tali) che, prima di Parasite, hanno ricevuto premi molto importanti:

Dracula di Bram Stoker (1992)

Le interazioni di Dracula sul grande schermo non si contano. Quella di Francis Ford Coppola è sicuramente una delle più conosciute e amate, ma anche quella ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti. Il film con Gary Oldman ha ricevuto tre Oscar, per il miglior trucco, per i migliori costumi e per il miglior montaggio sonoro (ma era stato candidato anche per la miglior scenografia). Ha anche vinto ben cinque Saturn Award: per il miglior film horror, la miglior regia (Coppola), il miglior attore protagonista (Goldman), la migliore sceneggiatura e i migliori costumi.

Lo Squalo (1975)

Lo Squalo di Steven Spielberg è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi blockbuster di tutti i tempi. È un thriller avventuroso, sì, ma è in grado anche di mescolare sapientemente numerosi elementi proveniente dal genere horror. All’inquietante, tensiva ed immortale colonna sonora di John Williams sono stati conferiti l’Oscar, il Golden Globe, il BAFTA e persino un Grammy. Altri due Academy Awards sono stati vinti dal film nelle categorie miglior montaggio e miglior sonoro.

Il Presagio (1976)

Vero e proprio classico del genere horror, ha dato vita a tre sequel ed un remake. Al pari de Lo Squalo, Il Presagio di Richard Donner non era propriamente uno dei titoli che avrebbe potuto incontrare i gusti dell’Academy, almeno all’epoca della sua uscita. Ciononostante, il film ottenne l’Oscar per la miglior colonna sonora, nominata ai Grammy e premiata anche con l’International Film Music Critics Awards. Indubbiamente, una colonna sonora sensazionale, capace di suggerire a pieno il vero terrore intriso nella storia.

Un Lupo Mannaro Americano a Londra (1981)

Il film horror diretto da John Landis nel 1982 viene ancora oggi ricordato come uno dei titoli sui lupi mannari a contenere al suo interno la migliore scena di trasformazione di un personaggio (da uomo a bestia) della storia del cinema. Quella scena è talmente incredibile e potente da aver permesso al film di conquistare l’Oscar al miglior trucco, oltre a due Saturn Award: miglior film horror e – ancora – miglior trucco.

A Quiet Place (2018)

A Quiet Place di John Krasinski è sicuramente uno degli horror moderni più riusciti. Nella season award del 2018, il film riuscì a conquistare un numero sconfinato di candidature, nonostante non sia riuscito a vincere nessun riconoscimento importante. Agli Oscar e ai Golden Globe è stato candidato rispettivamente per il miglior montaggio sonoro e per la miglior colonna sonora originale. L’American Film Institute l’ha inserito tra i dieci miglior film dell’anno, mentre Emily Blunt ha trionfato agli Screen Actors Guild come migliore attrice non protagonista. Il sequel arriverà nelle sale americane il prossimo 20 marzo.

Rosemary’s Baby (1968)

Un classico del genere, nonché uno dei capolavori di Roman Polanski. Un film senza tempo, capace ancora oggi di affascinare, sedurre e spaventare allo stesso tempo. Ruth Gordon (interprete di Minnie Castevet) portò a casa l’Oscar e il Golden Globe come migliore attrice non protagonista, mentre Polanski ricevette il Directo’s Guild Award. Anche due David di Donatello nel palmarès della pellicola: miglior regista straniero (Polanski) e migliore attrice straniera (Mia Farrow).

Alien (1979) e Aliens (1986)

Due dei più grandi titoli appartenenti al genere horror/fantascientifico, che nonostante siano stati diretti da due registi diversi (Ridley Scott e James Cameron) e presentino dei toni altrettanto discordanti, hanno entrambi avuto un successo incredibile. Il primo Alien ha ottenuto l’Oscar per i migliori effetti visivi ed una candidatura per la migliore scenografia (premiata, invece, con il BAFTA). Il secondo, invece, ottenne ben sette candidature agli Oscar, portando a casa due statuette: miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Entrambi i capitoli della saga hanno vinto il Saturn Award come miglior film. Per il suo ruolo in Aliens, Sigourney Weaver ricevette una nomination all’Oscar e al Golden Globe come migliore attrice.

Scappa – Get Out (2017)

Scappa – Get Out di Jordan Peele è stato uno dei “casi cinematografici” del 2017. L’incredibile successo riscosso dal film, culminò con la vittoria – assolutamente inaspettata – dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale. Il film ottenne altre tre candidature: miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista (Daniel Kaluuya). La sceneggiatura di Jordan Peele conquistò anche il Writer’s Guild Award, mentre l’American Film Institute lo inserì tra i dieci migliori film dell’anno.

Il Silenzio degli Innocenti (1991)

Uno dei più grandi film della storia del cinema, nonché uno dei titoli il cui genere di appartenenza è stato ampiamente dibattuto. Un thriller? Un dramma? Un poliziesco? O addirittura un horror? Semplicemente, il capolavoro del compianto Jonathan Demme è tutte queste cose messe insieme, e anche di più. Ad oggi, è il terzo film, dopo Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo, ad aver vinto i cinque premi Oscar più ambiti: miglior film, miglior regia (Demme), miglior attore (Anthony Hopkins), miglior attrice (Jodie Foster) e sceneggiatura (Ted Tally).

L’Esorcista (1975)

Universalmente riconosciuto come il più grande film horror di tutti i tempi, L’Esorcista di William Friedkin ricevette ben 10 candidature agli Oscar, incluso quella per il miglior film (vero e proprio clamore per l’epoca e per il genere di film). Due le statuette vinte: migliore sceneggiatura non originale e miglior sonoro. Tra gli altri riconoscimenti importanti che il classico si è aggiudicato, ricordiamo quattro Golden Globe (miglior film, miglior regia (Friedkin), migliore attrice non protagonista (Linda Blair), miglior sceneggiatura) e quattro Saturn Award (miglior film horror, migliore sceneggiatura, miglior trucco e migliori effetti speciali).

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.