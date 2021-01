I.C. Mattia Preti, le preoccupazioni di un gruppo di genitori

Ci sono, anche, studenti della scuola secondaria di primo grado del I.C. Mattia Preti a svolgere attività didattica presso il Plesso Corvo facente parte dell’IC Casalinuovo. E alcuni genitori di questi studenti, a seguito della chiusura del plesso per un caso di p Ci sono, anche, studenti della scuola secondaria di primo grado del I.C. Mattia Preti a svolgere attività didattica presso il Plesso Corvo facente parte dell’IC Casalinuovo. E alcuni genitori di questi studenti, a seguito della chiusura del plesso per un caso di positività, hanno deciso di dire loro in considerazione del fatto che gli stessi non stavano già frequentando la scuola, a scopo precauzionale, pur risultando “assenti ingiustificati”.

I genitori di questi ragazzi sollevano il problema perché il caso di positività riguarda, a loro dire, un operatore scolastico che ha accesso a più aree comuni della scuola. In più gli stessi evidenziano come il plesso non è suddiviso da pareti, ma ha un ingresso unico quindi accessibile a tutti. I genitori chiedono che venga disposta la chiusura dell’intero plesso per il tempo necessario ad attuare la procedura prevista dalla norma di sicurezza anti-Covid e l’attivazione della Dad in quanto l’ intenzione degli stessi è di non far frequentare in presenza neanche nei prossimi. L’appello è, quindi, quello di risolvere al più presto la soluzione garantendo la sicurezza degli studenti.