I Carabinieri del N.O.E. di Catanzaro sequestrano centro raccolta rifiuti differenziati a Cutro

I Carabinieri del N.O.E. di Catanzaro, coadiuvati dal personale della locale Stazione Carabinieri, nel corso delle attività finalizzate alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica, hanno svolto attività ispettiva presso il centro di raccolta per rifiuti differenziati, ubicata alla via Porto Fino Frazione San Leonardo. Al termine degli accertamenti, veniva deferito in stato di libertà all’A.G. di Crotone l’Amministratore Unico della Società S.E.A. S.r.l. – Servizi Ecoambientali, per aver violato la normativa in materia ambientale. Nel corso della medesima attività, veniva sottoposto a sequestro il predetto centro di raccolta, nonché un’area posta nelle vicinanze della superficie di oltre 3000 mq., per un valore complessivo che si aggira attorno ai 300.000,00 mila euro. In particolare all’incentro del centro i rifiuti di varie tipologie (pericolosi e non pericolosi) venivano gestiti difformemente da quanto previsto dalla normativa ambientale, interessando anche aree sprovviste di qualsivoglia tutela delle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo e delle acque.