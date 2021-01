La trasmissione del mattino di Rai2 non è andata in onda con la puntata del 14 gennaio, regolarmente prevista. Uno stop improvviso dovuto ad uno sciopero dei dipendenti dell’azienda di cui nemmeno il conduttore era stato messo al corrente, come ha specificato sui social: “Se lo avessimo saputo vi avremmo avvertiti”.