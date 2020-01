I maestri gelatai calabresi a Rimini per il Concorso Eccellenza 2020 Apga

Importanti riconoscimenti per i gelatieri dell’Apga alla 41° edizione del Sigep (Salone Internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione) svoltasi a Rimini nel prestigioso “Concorso Eccellenza 2020”, riservato ai cavalieri e ambasciatori del gelato italiano e organizzato dall’Associazione Italiana Gelatieri. Anche in questa competizione hanno avuto modo di esprimere la loro passione, creatività, ricercatezza proponendo tante novità e nuovi gusti. Meritatissimo secondo posto per Salvatore Ravese con il sorbetto “Free Energy” (Base di sciroppo di arance e aloe vera, mela verde, melograno e zenzero, abbinato con variegata di miele di acacia, curcuma e mandorle caramellate. Terzo e quarto posto invece per Simone Lauro, se li aggiudica rispettivamente con Zabamondo “mille idee per un gusto” e Sole del Sud “sorbetto nel mondo”. Gli associati dell’Apga non potevano quindi mancare anche quest’anno all’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale mettendo in campo una serie di iniziative volte a valorizzare e rappresentare la loro professionalità e creatività partecipando a numerosi concorsi: Ariganello Giuseppe, Rosarno; Bonfiglio Luigi, S.Eufemia D’aspromonte; Borgese Alessandro: Melicucco; Caratozzolo Carmelo, Oppido Mamertina; Chiara Saffioti, Palmi; Cardone Carmelo, Reggio Palmi; Crupi Mario, Siderno; Criseo Giuseppe, Brancaleone; Frachea Annunziato, Gioia Tauro; Galea Pietro, Natile Nuovo; Garruzzo Michelangelo, Rosarno; Ienuso Vincenzo, Nicotera; Lombardi Luciano, Polistena; Lofaro Michael, Taurianova; Multari Domenico, Gioia Tauro; Ravese Salvatore, Gioia Tauro. Serra Andrea, Gioia Tauro; Siclari Ferdinando, San Rocco Cittanova; Sirò Marcello, Polistena; Scibilia Giuseppe, Scido; Spagnolo Domenico, Rosarno; Strangi Francesco, Rizziconi; Torre Fabio, Gioia Tauro; Venuti Roberto, Polistena.

