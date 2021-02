I migliori smart speaker: confronto e guida all’acquisto

Gli smart speaker o altoparlanti intelligenti sono dispositivi integrati con un’intelligenza artificiale che permette di controllare i dispositivi domestici attraverso la voce. Questi gadget hanno assistito a un successo globale negli ultimi anni. Da Amazon, a Google fino ad Apple e Xiaomi, tutti hanno lanciato i loro assistenti vocali, in grado di riprodurre musica, ascoltare ed eseguire comandi, organizzare appuntamenti e fornire risposte. In questa guida vedremo cosa sono gli smart speaker, a cosa servono e quali sono i migliori modelli in commercio.