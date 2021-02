I Negramaro annunciano il tour per il prossimo ottobre. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha deciso che la fine del 2021 fosse il periodo migliore per tentare una sorta di ritorno alla normalità e prendendo in mano la situazione ha annunciato il Contatto Tour 2021, una tournée che si terrà indoor a cui si aggiunge un concerto in streaming.