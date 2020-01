I più importanti eventi di questa decade per il cinema di genere

La decade appena trascorsa ha visto il cinema di genere dominare il box office, e dar vita ad alcuni dei più interessanti discorsi cinematografici degli ultimi anni. Tra la nascita di veri e propri universi cinematografici, acquisizioni miliardarie che hanno dato nuova vita ad alcune delle più celebri storie di sempre, e l’affermarsi di nuovi registi che hanno permesso all’horror, la fantascienza e alla distopia di tornare da re al cinema, numerosi sono i casi eclatanti da appuntare anche in vista del futuro.

Il magazine «The Hollywood Reporter» ha così stilato un elenco di quelli che sono i principali eventi legati al cinema di genere che hanno segnato gli ultimi dieci anni, e che continueranno ad avere il loro peso su quelli ancora da venire.

Alice in Wonderland da il via ai live-action Disney

Nel 2010 il film Alice in Wonderland diretto dal regista Tim Burton diventa il primo di una serie di fortunati live-action basati sui classici d’animazione Disney. Il film si è infatti rivelato un grandissimo successo al box office, raggiungendo la cifra di un miliardo di incasso globale. Da quel momento, numerose sono le storie riproposte al cinema con attori in carne ed ossa, da Maleficent a Cenerentola, da Dumbo ad Aladdin, per un incasso totale di oltre 5 miliardi. Un fenomeno che tutt’ora non accenna a fermarsi, con gli attesi Mulan, La Sirenetta e Crudelia de Mon.

Gli Avengers danno il via al Marvel Cinematic Universe

Quando nel 2008 Iron Man arrivò al cinema, tutti pensavano si trattasse solo di un altro film su di un supereroe dei fumetti, proprio come se ne erano già visti negli anni precedenti. Il progetto a cui quel film aveva dato iniziò fu però chiaro solo nel 2012, quando al cinema arrivò il film The Avengers. Con questo film diventa chiaro che il Marvel Cinematic Universe è pronto per diventare una delle principali attrazioni cinematografiche di questi anni. Il film, che supera il miliardo di incassi nel mondo, dà vita al genere cinecomic, portando il fumetto a diventare una delle fonti privilegiate da cui trarre storie per il cinema.

La Disney acquista Star Wars

Nell’ottobre del 2012, la Disney annuncia l’acquisizione della Lucasfilm per un totale di oltre 4 miliardi di dollari. La notizia scuote i fan della saga ideata da George Lucas, il cui ultimo capitolo era arrivato al cinema nel 2005. Nasce così una nuova speranza negli appassionati della galassia lontana lontana, e la Disney non si fa attendere. Nel 2015 arriva al cinema Star Wars VII – Il risveglio della forza, primo capitolo di una nuova trilogia dedicata a quell’universo narrativo. Oltre a questa arrivano una serie di spin-off, serie TV e altri progetti ancora in cantiere che promettono di intrattenere i fan per gli anni a venire.

Hunger Games segna il successo dei film Young Adult

Il film Hunger Games non è solo stato il trampolino di lancio per la carriera dell’attore Jennifer Lawrence, ma ha segnato anche il successo dei film Young Adult, in particolare quelli di genere distopico. Questa saga, composta da quattro film, ha infatti guadagnato circa 1,4 miliardi di dollari nel mondo, spianando la strada a film come Maze Runner e Divergent, divenute saghe di altrettanto successo.

Patty Jenkins si afferma nel mondo dei supereroi

Nell’epoca del cinecomic, la regista Patty Jenkins si è affermata per essere diventata la prima regista donna a firmare un contratto per dirigere un film dedicato ai supereroi. Il film in questione è Wonder Woman, che arriva poi in sala nel 2017, guadagnando complessivamente 821 milioni di dollari, divenendo il film live-action diretto da una donna con il più alto incasso di sempre.

Il fallimento del Dark Universe

La Universal aveva annunciato il progetto di dar vita, sull’onda del successo del MCU, ad un Dark Universe, basato sui classici mostri della major, tra cui la mummia, Frankenstein e l’uomo invisibile, i quali sarebbe apparsi in film interconnessi tra loro. Lo studios spese milioni per progettare tali lungometraggi, rivelando che questi sarebbero stati interpretato da attori del calibro di Russell Crowe, Javier Bardem, Tom Cruise e Johnny Depp. Il progetto ebbe però vita breve. Quando il film La mummia arrivò al cinema, si rivelò uno scottante fallimento. Tale flop convinse la Universal a rinunciare al Dark Universe, preferendo concentrarsi sui singoli film.

Bright diventa il primo blockbuster targato Netflix

Nel 2017, nel suo momento di massima espansione, Netflix rilascia sul proprio catalogo il film Bright, che diventa il primo blockbuster prodotto e distribuito dalla celebre piattaforma streaming. Con un budget di 90 milioni di dollari, il film ha per protagonista una attore del calibro di Will Smith, ed ha in breve tempo infranto numerosi record per il suo elevato numero di visualizzazioni. Tale evento ha contribuito a rendere ancor più minaccioso l’ingresso in campo di Netflix, da quel momento in grado di sfidare le altre grandi major.

Jordan Peele rivoluziona l’horror con Get Out

Quello appena trascorsa è stata una decade che ha visto rinvigorito il genere horror, grazie ad una serie di registi che hanno portato al cinema storie originali, spaventose e in grado di affascinare un ampio pubblico. Tra questi, Jordan Peele è probabilmente il nome da tenere più d’occhio per il futuro. Con Get Out, infatti, ha contribuito a cambiare nuovamente le regole dei film horror, inserendo in tale genere una storia fortemente legata all’attuale società americana. Con un budget di soli 5 milioni, il film arrivò a guadagnare ben 255 al box office globale, vincendo inoltre l’Oscar come miglior sceneggiatura, sfatando dunque il mito secondo cui i film di genere non sono soliti ottenere simili riconoscimenti.

Black Panther infrange ogni record

Con il MCU ormai solidificatosi, nel 2018 arriva al cinema il film Black Panther, il primo dedicato ad un supereroe afroamericano e con un cast composto da soli attori di colore. Il film ottiene da subito importanti riconoscimenti, diventando il film dal maggior incasso del 2018 e il più alto incasso dell’MCU, esclusi i film dedicati agli Avengers. Ha poi infranto un altro record diventando il primo film di supereroi a ricevere la nomination come miglior film ai premi Oscar, vincendo poi per la scenografia, i costumi e la colonna sonora. Il film ha così dimostrato la concreta possibilità di successo per un film contenente cotanta diversità.

La morte di Stan Lee

La morte di Stan Lee ha significato la fine di un era. Il fondatore della Marvel ha avuto infatti un ruolo importante nella realizzazione dell’impero cinematografico che oggi tutti conosciamo, fondato proprio su quei personaggi che tanti anni addietro aveva contribuito a ideare e rendere celebri. Divenuto una vera e propria icona, grazie anche ai suoi cameo nei film Marvel, Lee ha plasmato la cultura popolare, vivendo fino a poter vedere i propri personaggi venire amati in ogni parte del mondo.

La Disney acquista la Century Fox

Una delle più significative notizie cinematografiche di questa decade è l’acquisizione da parte della Disney della Fox, storica major hollywoodiana. L’accordo ha permesso alla Disney di implementare in modo esponenziale il proprio patrimonio culturale, accogliendo nella sua famiglia personaggi Marvel di cui non possedeva i diritti (come gli X-Men o I Fantastici Quattro), e potendo aggiungere la vasta storia cinematografica della Fox alla propria piattaforma da poco disponibile, Disney+. La Disney aggiunge così un nuovo fondamentale tassello al proprio impero audiovisivo.

