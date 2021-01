Sono 14 i calci di rigore assegnati al Milan in 20 giornate di campionato, quasi tutti solari. In media ai rossoneri viene fischiato un penalty ogni 0.7 match. Perché ai rossoneri vengono dati così tanti penalty? La risposta è da cercare in alcuni dati che spiegano bene qual è l’identità tattica del ‘diavolo’, squadra verticale e rapida nell’esecuzione della manovra nella metà campo avversaria.