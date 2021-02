I risultati delle partite NBA: LeBron James tripla-doppia contro Denver e sorpasso a Chamberlain

A splendere nella notte NBA è, per la prima volta dal suo arrivo a Golden State, la stella di Kelly Oubre jr che guida i Warriors nella larga vittoria contro Dallas. Tra i risultati dei match della regular season andati in scena nella notte italiana i successi di maggior rilievo sono però quelli di Utah ad Atlanta e soprattutto, a sorpresa, di Portland contro Philadelphia a cui non bastano i 37 punti di Embiid. Da sottolineare anche la tripla doppia di LeBron James nell’agevole successo dei Lakers contro i Nuggets. Per il #23 arriva anche un record: superato Wilt Chamberlain al terzo posto della classifica all time per numero di canestri totali realizzati in carriera dal campo in NBA. Nell’altro match di serata Houston batte Memphis a domicilio.