Tornano i “supereroi in corsia” all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, per portare regali ai piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa ha riscosso il consueto successo tra i giovanissimi pazienti della struttura partenopea. In tempi di pandemia, iniziative simili restano ancora in piedi, seppure in modalità “diverse” dal solito.