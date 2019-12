Ibra, il countdown terminerà il 2 Gennaio: il programma completo

Ibrahimovic prossimo allo sbarco in rossonero, il countdown si avvia verso il 2 Gennaio, data in cui presumibilmente, il campione svedese scenderà dall’aereo per sostenere le visite mediche di rito. Dopo tanto parlare e scrivere ora è il turno dei primi passi ufficiali per far ripartire la storia sette anni dopo l’ultima volta. Visite mediche il 2 gennaio abbiamo detto, poi sarà presentato ufficialmente a Casa Milan il 3 gennaio alle ore 10.

NODI DA SCIOGLIERE- Due al momento i nodi da sciogliere sulla nuova avventura di Zlatan in rossonero: il numero di maglia e il giorno del debutto che potrebbe essere in Coppa Italia contro la Spal. Per quanto riguarda il numero che porterà sulle spalle, le indiscrezioni parlano del 21, attenzione però all’eventuale cessione di Borini al Genoa, la quale libererebbe quella numero 11 che indossò nel suo trascorso a Milanello.

SUL MODULO IN CAMPO- Lo abbiamo detto più volte, a livello di carisma e di carattere l’arrivo di Ibra potrebbe portare una svolta nello spogliatoio rossonero, ma dal punto di vista tattico Pioli dovrà studiare un nuovo modo di mettere in campo una squadra ormai rodata (tranne che per i risultati). Difficile prevederne un esordio dal primo minuto nella sfida del 6 gennaio contro la Sampdoria, anche se il tecnico rossonero dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-3 con Piatek punta centrale , supportato da Suso e Calhanoglu.

DEBUTTO IN COPPA ITALIA- Presumibilmente, il debutto di Ibra avverrà Mercoledì 15 Gennaio contro negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal, molto più difficile vederlo titolare contro la Sampdoria. Il tempo per allenarsi è quasi nulla ed il giocatore è fermo ormai da ottobre.