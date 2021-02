Il Botafogo è retrocesso in Serie B. Uno dei club brasiliani più gloriosi, che nel corso della sua storia ha potuto avere in squadra campioni del calibro di Garrincha e Jairzinho, stava attraversando un periodo di grossa crisi finanziaria dovuta soprattutto allo scoppio della pandemia. In Serie B troverà il Cruzeiro, altra nobile decaduta del calcio carioca.