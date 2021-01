Il Cagliari ha perso contro la Fiorentina e ora il tecnico Di Francesco rischia seriamente l’esonero. I sardi non vincono da 10 partite, l’ultimo successo è arrivato il 7 novembre scorso contro la Sampdoria, da quel momento in poi sono state 6 le sconfitte e 4 i pareggi. Potrebbero essere decisive le sfide in Coppa Italia contro l’Atalanta e la prossima in campionato contro il Milan.