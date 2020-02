Il cammino di San Francesco di Paola sbarca in tv

La storia, le bellezze e i sapori della Calabria legati a san Francesco di Paola sbarcano in tv. Domani, venerdì 7 febbraio “Il Cammino di San Francesco di Paola” sarà protagonista della puntata di Geo alle 17. Come ogni venerdì, il programma quotidiano dedicato ai grandi temi della natura e dell’ambiente, riserva 30 minuti di puntata alla rubrica “Cammini d’ Italia ”. Questa settimana si parlerà de “Il Cammino di San Francesco di Paola”, itinerario da fare a piedi, zaino in spalla, tra i luoghi della vita dell’eremita calabrese: i conventi da lui costruiti, la natura e i borghi circostanti. In studio, in compagnia della brava conduttrice Sveva Sagramola e del biologo e fotografo naturalista Emanuele Biggi, gli ideatori del Cammino, Alessandro Mantuano e Vincenzo Astorino, che ci faranno scoprire i paesaggi di questo lembo di Calabria con un interessante approfondimento naturalistico sugli anfibi presenti sulle montagne della Catena Costiera. Su tutti il particolare endemismo del “tritone alpestre inaspettato”. Altri ospiti della puntata: Andrea Perrotta giovane cestaio di Cerisano e lo Chef Massimo De Simone dell’Istituto alberghiero di Paola che presenterà due piatti, uno della cucina di mare, l’altro dal ricettario dello “strettissimo magro” dei frati Minimi di San Francesco di Paola.

La storia, le bellezze e i sapori della Calabria legati a san Francesco di Paola sbarcano in tv. Domani, venerdì 7 febbraio “Il Cammino di San Francesco di Paola” sarà protagonista della puntata di Geo alle 17. Come ogni venerdì, il programma quotidiano dedicato ai grandi temi della natura e dell’ambiente, riserva 30 minuti di puntata alla rubrica “Cammini d’Italia”. Questa settimana si parlerà de “Il Cammino di San Francesco di Paola”, itinerario da fare a piedi, zaino in spalla, tra i luoghi della vita dell’eremita calabrese: i conventi da lui costruiti, la natura e i borghi circostanti. In studio, in compagnia della brava conduttrice Sveva Sagramola e del biologo e fotografo naturalista Emanuele Biggi, gli ideatori del Cammino, Alessandro Mantuano e Vincenzo Astorino, che ci faranno scoprire i paesaggi di questo lembo di Calabria con un interessante approfondimento naturalistico sugli anfibi presenti sulle montagne della Catena Costiera. Su tutti il particolare endemismo del “tritone alpestre inaspettato”. Altri ospiti della puntata: Andrea Perrotta giovane cestaio di Cerisano e lo Chef Massimo De Simone dell’Istituto alberghiero di Paola che presenterà due piatti, uno della cucina di mare, l’altro dal ricettario dello “strettissimo magro” dei frati Minimi di San Francesco di Paola.