Il Cantante Mascherato, la seconda puntata in diretta: chi sono i vip dietro le maschere?

Il Cantante Mascherato, lo show canoro condotto da Milly Carlucci, sta per tornare con la seconda puntata in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.25. I protagonisti, come nella passata edizione, sono personaggi del mondo dello spettacolo nascosti nelle nove maschere che quest’anno si contendono l’ambita vittoria. Dopo il ritiro dalla gara dei Ricchi e Poveri, scopriremo chi si cela dietro la nuova anima della maschera del Baby Alieno.