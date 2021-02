Il commissario Ricciardi, anticipazioni ultima puntata del 1 marzo: In fondo al tuo cuore

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Il commissario Ricciardi in onda alle 21.25, lunedì 1 marzo 2021. Il nome della puntata è “In fondo al tuo cuore”, tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni dal titolo “In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi”: quando un noto chirurgo cade dalla finestra del suo studio, per Ricciardi e Maione inizia un’indagine dai toni sconvolgenti.