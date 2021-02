“Il Covid è più brutto della guerra”: la felicità dei primi anziani vaccinati a Milano

Oggi all’ospedale Niguarda, così come nelle altre strutture sanitarie, è iniziata la somministrazione del vaccino anti Covid per gli over 80. Tra questi c’è Hidalgo Setti, 87enne che qualche minuto dopo aver ricevuto la prima dose, precisa: “Questo virus è più brutto della guerra”. Senza dubbio per lui il Covid è peggio delle bombe perché le seconde “nonostante abbiano colpito casa mia per ben due volte, le vedevo il virus no”. Intanto il direttore generale dell’ospedale Marco Bosio precisa che “la programmazione dei vaccini dipenderà anche dalle dosi che si hanno a disposizione”.