Il Crotone non rimonta; la Fiorentina vince di misura al Franchi

In pieno rendimento altalenante della Fiorentina (con la batosta di Napoli ancora sanguinante) e con la fame di punti di una ultima in classifica da parte crotonese, arriva al Franchi una sfida fondamentale per entrambe. L’undici di Prandelli, infatti, dopo la vittoria interna con il Cagliari targata Vlahovic, è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ed ha subito un sonoro 6-0 in casa del Napoli. Il Crotone, invece, dopo tre sconfitte consecutive ha rialzato la testa vincendo 4-1 lo scontro diretto salvezza con il Benevento. L’undici di Stroppa, però, recupera Benali e Marrone perdendo nuovamente Riviere e dovendo portare un 2005 in panchina per tamponare infortuni e rosa da implementare.

In avvio subito cartellino giallo per Igor sventolato dal direttore di gara dopo appena quattro minuti, dal susseguente fallo però non accade nulla, perché la palla viene intercettata dalla difesa viola. Sette minuti dopo è la squadra di Pranadelli che ci prova con una punizione di Biraghi, calciata male che finisce sopra la traversa. Partita rude e sporca nei primi minuti di gara, caratterizzata da molti falli e poco gioco, poi un lampo di Bonaventura, al 20′, sblocca il match; il centrocampista raccoglie una respinta della difesa al limite dell’area e al volo d’esterno, dopo aver stoppato la palla di petto, indirizza la sfera la dove Cordaz non può arrivare. Il Crotone non si abbatte e tenta subito la reazione con Messias, che guadagna un corner dopo che il suo tiro è stato deviato. Ma questo diventa l’unica azione pericolosa degli squali che vengono sopraffatti dalle ripartenze degli avversari che riescono a far girare palla molto bene. Al 32′ la gara cambia nuovamente risultato, questa volta la marcatura e di Vlahovic; Castrovilli scappa sulla trequarti servendo Ribery in area, che mette in mezzo per l’attaccante serbo che non può sbagliare, due a zero per i padroni di casa. La Fiorentina rimane in controllo della gara; in mezzo anche due gialli, uno per Zanellato (al 30′) e uno per l’autore dell’assist Ribery (al 41′). Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Alla ripartenza sono sempre i viola a dettar legge. Al 51′ sempre Vlahovic in campo aperto come nella prima frazione di gioco, ma perde il tempo prima dell’ingresso in area, in pochi minuti prima Caceres con un cross e poi Bonaventura, con un tiro dal limite, provano a mettere in difficoltà Cordaz senza però riuscirci. Poco prima dell’ora di gioco è Reca di destro, a provare ad impensierire Dragowski con un nulla di fatto. Al 59′ la fiorentina avrebbe la possibilità di arrotondare il punteggio ma Cordaz con un bel riflesso disinnesca il colpo di testa del solito Vlahovic; il gol arriverebbe anche al 63′ con Pezzella, ma viene annullato per un controllo di braccio dello stesso difensore. A questo punto il Crotone si scuote forse anche per l’ingresso in campo di Benali che al 60′ prende il posto di Vulic; al 66′ i rossoblù accorciano con il solito Simy, che raccoglie il bellissimo cross di Pereira da destra e colpisce di testa, battendo l’estremo difensore della Fiorentina. Le squadre si allungano con il passare del tempo, ma sono sempre i padroni di casa che gestiscono palla. Al 74′ è il difensore Luperto a liberare il cross di Ribery, che cercava i suoi compagni in mezzo all’area. Anche Stroppa prova a cambiare qualcosa in mezzo al campo, al 77′ Zanellato lascia il posto a Siligardi. Al 79′ azione dubbia, Ribery finisce a terra in area di rigore, timide le proteste viola, ma Piccinini non concede nulla. Con i passare dei minuti la Fiorentina si chiude provando a sfruttare le ripartenze con i suoi giocatori simbolo, ma al 84′ è il Crotone a rischiare di segnare: Marrone colpisce di testa in area di rigore ma la palla è troppo centrale e finisce comoda nelle braccia di Dragowski. Girandola di cambi per entrambe le formazioni a 4 minuti dal novantesimo: entrano per i rossoblù Golemic, al posto di Luperto e Rojas al posto di Messias. Nei minuti di recupero ci prova Pulgar a chiudere la gara con il destro che finisce di pochissimo a lato e lasciando la partita ancora aperta.

FIORENTINA 2 (20′ Bonaventura; 32′ Vlahovic)

CROTONE 1 (66′ Simy)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor (69’Martinez Quarta); Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli (86′ Pulgar), Biraghi, Vlahovic (69′ Kouamè), Ribery (86′ Borja Valero). ALL.: Prandelli.

A disposizione: Terracciano, Venuti, M. Quarta, Barreca, Krastev, Borja Valero, Bonaventura, Callejon, Eysseric, Montiel, Kouame.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (86′ Golemic); P. Pereira, Eduardo, Zanellato (77′ Siligardi), Vulic (60′ Benali), Reca; Simy, Messias (86′ Rojas). ALL.: Stroppa.

A disposizione: Festa, Crespi, Ranieri, Marrone, Luperto, Rispoli, Petriccione, Benali, Rojas, Mazzotta, Dragus, Siligardi.

Ha diretto la gara Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Igor (Fio), Zanellato (Cro), Ribery (Fio),Pereira (Cro)