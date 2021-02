Gwineth Paltrow ha lanciato un nuovo prodotto, la new entry del suo universo Goop dedicato al wellness. Stavolta si tratta di un prodotto per il piacere femminile: un vibratore. Per presentarlo ha scelto un modo particolare: una foto, che in realtà è un fotomontaggio. Nella foto originale, al posto del vibratore stringeva tra le mani l’Oscar del 1999.